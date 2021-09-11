فنانة شهيرة : ” حسبي الله ونعم الوكيل في كل أب يتخلي عن بنته “

كتب امير فتحي في السبت 11 سبتمبر 2021 09:57 صباحاً - أعربت الفنانة ” مي سليم ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر عن استيائها من بعض الآباء الذين يتخلون عن مسئولية ابنائهم رغم اقتدارهم معتمدين في ذلك على وجود الأم .

فكتبت مي سليم في تغريدتها قائلة : ” حسبي الله ونعم الوكيل في كل أب يتخلي عن بنته ويبقي غير مسئول عنها مع إن ظروفة تسمح ومقتدر ويقدر يصرف عليها ويسيب الأم تكون مسئولة عن كل حاجة وتشيل هي كل حاجة ” .

يذكر أن مي سليم كانت قد أعلنت طلاقها من زوجها الأول ” علي الرفاعي ” في 2012 بعد زواج استمر لمدة عامين أنجبت منه إبنتها الوحيدة لي لي .