شاهد .. أحدث ظهور لأحمد سعد وزوجته بعد عقد قرآنهما

كتب امير فتحي في السبت 11 سبتمبر 2021 09:57 صباحاً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنان ” أحمد سعد ” تجمعه بزوجته عارضة الأزياء ” علياء بسيوني ” خلال تواجدهما في حفل الدير جيست بدورته ال 18 .
وظهر أحمد سعد في الصور وهو يحتضن ويقبل زوجته وذلك في الظهور الأول لهما بعد احتفالهما مؤخرا بعقد قرآنهما .
واحتفل أحمد سعد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” بحصوله على جائزة أحسن تتر مسلسل عن غنائه لتتر مسلسل ” الإختيار 2 ” .
فنشر مجموعة من الصور خلال تسلمه جائزة التكريم وكتب في تعليقه عليها : ” الحمد لله جائزة أحسن تتر مسلسل الاختيار .. شكرا كل فريق العمل ” .
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