إلهام شاهين تُشارك في مهرجان الأمل السينمائي بـ ستوكهولم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن مشاركتها في مهرجان الأمل السينمائي، الذي يُقام بالعاصمة السويدية ستوكهولم، وانطلقت فعالياته الجمعة 10 سبتمبر الجاري.

ونشرت إلهام شاهين، عبر صفحتها في “انستغرام”، صوراً بصحبة الفنانة اللبنانية كارول سماحة أثناء وجودهما بالسويد وحولهما الكثير من الزهور، وعلَّقت: “السويد بلد تعشق الزهور، أُشارك اليوم في مهرجان الأمل السينمائي بالعاصمة السويدية استوكهولم، مهرجان للأفلام الإنسانية، مواضيع تخص المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة”.

وحرص عدد من متابعي ومحبي الفنانة المصرية على إبداء مشاعر المحبة لها، كما عرض عليها بعض متابعيها أن يستضيفها في السويد، بجانب دعوتها لزيارة كندا وألمانيا.

ومن أبرز تلك التعليقات ما كتبه أحد المتابعين: “تعالي هولندا وستجدين أجمل الزهور لدينا”، وقال آخر: “تعالي ألمانيا ونوريها يا أجمل وردة، اتفضلي شرفينا يا ست إلهام أنا بالسويد”.

وعقب ذلك، نشرت “شاهين” منشوراً آخر، تضمن بعضاً من صورها مع اللافتة الخاصة بالمهرجان، وعلّقت: “مهرجان الأمل السينمائي بالعاصمة ستوكهولم”.

وكرّم مهرجان الأمل السينمائي في حفل الافتتاح الفنانة إلهام شاهين، بحضور نجوم عرب وأجانب، وعلى رأسهم الفنانة اللبنانية كارول سماحة والنجمة الفرنسية بريجيت ساي وغيرهما من الشخصيات السينمائية والإعلامية العالمية.

يقام المهرجان في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2021 عبر شبكة الإنترنت، وتحديداً من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية للمهرجان، حيث يُجرى عرض الأفلام المختارة بشكل أساسي في العاصمة السويدية ستوكهولم، وذلك بسبب جائحة كورونا.

ويُشارك في المهرجان الأفلام الروائية التي لا تقل مدتها عن 75 دقيقة، أما الأفلام القصيرة فلا تزيد مدتها على 30 دقيقة.