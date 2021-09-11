شيخوخة هشام سليم رفقة ابنه تتصدر حديث الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحدثت صورة حديثة للفنان المصري هشام سليم، نشرها ابنه “نور” عبر حسابه الموثق في “انستغرام”، ضجةً واسعةً بين رواد التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب المظهر الذي بدا عليه هشام سليم.

ونشر نور هشام الصورة، وما هي إلا دقائق قليلة حتى قام بحذفها من حسابه؛ بسبب التفاعل على الصورة التي تم التقاطها من جانب الابن على طريقة السيلفي، إذ بدا وكأنه ووالده يجلسان في حديقة منزلهما.

وحذف نور هشام سليم الصورة كونها أظهرت ملامح الشيخوخة على وجه والده بشكلٍ كبير؛ إذ بدا الفنان المصري المعروف بأدواره المتميزة على مر مشواره الفني بوجه لم يعهده الجمهور، وتحدث الكثيرون عن كبر سنه بشكلٍ مفاجئ.

ويبدو أنّ نور هشام سليم أخطأ بنشر هذه الصورة، التي علَّق عليها قائلاً: “أبويا الجميل”، فبعد حذف الصورة كانت قد جاءت بعض التعليقات تتساءل عما إذا كان هشام سليم مريضاً أم لا.

وبسبب نظرة عين هشام سليم بعيداً عن الكاميرا، قال البعض إنّه ربما لم يكن يرغب في التصوير بهذا الشكل، وأنَّ الصورة جاءت عن غير رضاه في النشر، وهو ما تسبب بحذفها.

ولم يتفاعل الجمهور فقط مع الصورة، بل بدأ نجوم الفن في التفاعل أيضاً قبل الحذف، من بينهم جميلة عوض التي كتبت: “أنا أحبه” قاصدة هشام سليم، بينما كتبت لارا إسكندر أنّها تحب هشام سليم أيضاً.

وشارك هشام سليم في موسم رمضان الماضي 2021 بمسلسل “هجمة مرتدة” الذي شارك في بطولته كل من أحمد عز، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.

وقرر صناع مسلسل “هجمة مرتدة” أن يكون هناك جزء ثانٍ من المسلسل بعد نجاح الجزء الأول، وكتب في نهاية تتر الجزء الأول؛ إلى اللقاء في “هجمة مرتدة 2” من ملف المخابرات.