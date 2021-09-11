مي سليم مستاءة من الأب المتخلي عن نفقة ابنته.. هل قصدت طليقها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت الفنانة المصرية مي سليم متابعيها عبر حسابها في “تويتر” بمنشورٍ تنتقد فيه الأب المتخلي عن نفقة ابنته.

وكتبت مي سليم: “حسبي الله ونعم الوكيل في كل أب يتخلى عند بنته، ويبقى غير مسؤول عنها، مع إن ظروفه تسمح ومقتدر ويقدر يصرف عليها وتكون الأم مسؤولة عن كل حاجة وتشيل هي كل حاجة”.

ورجّحت تكهنات متابعين دخول مي سليم في خلافات مع طليقها رجل الأعمال المصري علي الرفاعي؛ بسبب نفقة طفلتهما “لي لي”، ونصحها البعض بأنّ تحذو حذو الفنانة المصرية زينة، التي رفعت الأخيرة قضية نفقة ضد الفنان أحمد عز، وألزمته محكمة الأسرة بدفع نفقة شهرية لـ”توأم زينة”.

وتزوجت مي سليم من رجل الأعمال علي الرفاعي في نوفمبر 2010، وفي أكتوبر 2011 أنجبت طفلتها الأولى “لي لي”، ثم انفصلت عنه عام 2012. وفي عام 2018 تزوجت من الممثل المصري وليد فواز، لكنَّ تلك الزيجة لم تستمر سوى شهر واحد فقط.

وعلى الصعيد الفني، تحدثت مي سليم في تصريحات سابقة لـ”زهرة الخليج” عن مشاركتها في فيلم “200 جنيه”، من بطولة ليلى علوي وخالد الصاوي وإسعاد يونس.

وقالت مي سليم: “أولاً أنا سعيدة بوجودي في عمل متميز يضم كوكبة من النجوم، وبوجّه الشكر للمخرج والمؤلف وشركة الإنتاج على منحي هذه الفرصة”.

وتابعت: “بقدّم دوراً جديداً ومختلفاً عن أدواري السابقة، وقصتي في الفيلم تجمعني بالفنان أحمد السعدني ومحمود حافظ فقط”، مضيفة: “كنتُ أتمنى أن تجمعني مشاهدي في الفيلم بصاحبة السعادة (إسعاد يونس)، ولكنّ الحظ لم يُحالفني”.

وأكملت: “واجهتُ صعوبات كثيرة خلال التصوير، والسبب في ذلك هو أنّ أغلب المشاهد كانت صعبة، لدرجة أنني عذّبت أحمد السعدني في التصوير”، مؤكدة أنها سعيدة بعودة إسعاد يونس مرة أخرى للتمثيل وتتمنى استمرارها في التمثيل وتقديم المزيد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة.

فيلم “200 جنيه” بطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن في مصر، وهم: أحمد السقا، نيللي كريم، أحمد رزق، هاني رمزي، إسعاد يونس، محمد فراج، عمرو عبد الجليل، خالد الصاوي، طارق عبد العزيز، آسر ياسين، ليلى علوي، محمود حافظ، أحمد صلاح السعدني، دينا فؤاد، ملك قورة، مي عمر، أحمد أدم.