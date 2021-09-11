ظروف قهرية لأسرة المنتج.. إلغاء العرض الخاص لفيلم “30 مارس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ألغت الجهة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “30 مارس” العرض الخاص للعمل، الذي كان من المقرر إقامته يوم الخميس الماضي.

وكشفت عن أنّ سبب الإلغاء بشكل مفاجئ هو تعرّض أسرة منتج الفيلم إلى ظروف قهرية.

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندا موسى، محمد شاهين، ومحمد علي رزق، إلى جانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللي كريم، إنجي المقدم، ووليد فواز، من تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور قصته حول بطل مصاب بمرض نفسي، ويتم اتهامه في جريمة حدثت يوم 30 مارس (آذار)، ما يجعله يخوض رحلة لإثبات براءته، وذلك في إطار من الإثارة والتشويق.