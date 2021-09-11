شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عائلة صابرين فى حدوتة "1%" من مسلسل "زى القمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر النجمة صابرين عرض حدوتة "1%" من الموسم الثانى لمسلسل "زى القمر" والتي انتهت من تصويرها الأسبوع قبل الماضى، حيث تجسد فيها شخصية سيدة كفيفة، تفتتح مشغل سجاد، تواجه العديد من التحديات في حياتها، فيما تظهر الفنانة عفاف شعيب بدور والدة صابرين والفنانة الشابة بتول الحداد بدور شقيقتها.



عفاف شعيب والفنانة بتول الحداد

"%1" تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق، وهى الحدوتة الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل "زي القمر"، حيث تم عرض الحدوتة الأولى على قناة cbc بعنوان "غالية" بطولة درة وإخراج شيرين عادل، ومقرر عرض الحدوتة الثانية "أنا قبلت" بطولة أيتن عامر إخراج معتز حسام غدا السبت، ويتواصل تصوير الحدوتة الرابعة بعنوان "اللى خلف مامتش" بطولة سوسن بدر وإخراج إسماعيل فاروق.

الموسم الأول من مسلسل زي القمر، شهد عرض حكايات حتة مني، بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق، وإيناس كامل، وإخراج حسام على، ومش هنفرح بيكي، بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وست الهوانم بطولة ليلى علوي، ومجدى كامل وإخراج طارق رفعت.



صابرين وبتول الحداد

وتنتظر صابرين عرض فيلم "عروستى" في دور العرض يوم 22 سبتمبر الجارى، والعمل بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم أسماء جلال وتأليف مصطفى البربرى وإخراج محمد بكير وتدور أحداثه في إطار اجتماعى لايت.