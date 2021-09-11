كتب امير فتحي في السبت 11 سبتمبر 2021 08:43 صباحاً - نشر الممثل ” محمود المهدي ” زوج الممثلة الشابة ” منة عرفة ” صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” تجمعه بطليقته الثانية .
وذلك على خلفية الهجوم والانتقادات التي تعرض لها مؤخرا بعد نشره لصورة تجمع طليقته بمنة عرفة وعلق عليها قائلا : ” الزوجة الثانية والزوجة الثالثة ” .
وظهر محمود المهدي في الصورة من حفل زفافه على زوجته الثانية وهما بداخل سيارة مرتديا بدلة سوداء وترتدي زوجته فستانا أبيض .
وكتب في تعليقه عليها موجها رسالة إلى منتقديه : ” دي الزوجة الثانية الناس اللي قعدت تهاجم إني متجوز ٣ مرات وتعدد وكلام كتير .. إنت متعرفش حياتي دي وملكش حق تحكم عليا ولا حد قالك ادخل ولا عايز رايك طبعا ” .
وتابع : ” والبنات اللي بتفرض كلامها بالعافية وكأنها عارفة مصلحتها كنتي نفعتي نفسك .. طول ما أنا مش بغضب ربنا كده ده اللي يهمني طبعا والنبي نضفو السواد اللي بقى في قلوبكم ” .
وأثارت هذه الصورة الجدل بين المتابعين خاصة مع اقتراب موعد زفاف الممثل محمود المهدي على منة عرفة بعد إحتفالهما بعقد قرآنهما منذ بضعة أسابيع .
كانت هذه تفاصيل خبر زوج منة عرفة يثير الجدل بعد نشره لصورة مع طليقته الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.