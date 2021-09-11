أفلام ديزني في دور العرض السينمائي قبل بثها على الإنترنت

محمد الفلاح - السبت 11 سبتمبر 2021

أعلنت شركة والت ديزني، في بيان أمس، أنها ستطرح فيلميها «إترنالز» (الخالدون) و«ويست سايد ستوري» (قصة الجانب الغربي) وغيرهما من أفلام 2021 في دور العرض السينمائي قبل عرضها في خدمتها للبث الخاص على الإنترنت.



وجربت الشركة، خلال جائحة كوفيد-19، تقديم العروض الأولى لبعض أفلامها على خدمة «ديزني بلس» على الإنترنت في توقيت العرض بدور السينما.

وكانت شركات تشغيل دور السينما تراقب عن كثب كيفية تعامل ديزني، التي نالت أعمالها أكبر إقبال جماهيري في السنوات الأخيرة، مع الأعمال السينمائية الجديدة، بعد أن أدت السلالة المتحورة من الفيروس المعروفة باسم «دلتا» إلى إبطاء عودة الجماهير لدور العرض.

وقالت الشركة، في بيان، إن فيلم الرسوم المتحركة «إنكانتو» سيُعرض في دور السينما لمدة 30 يوماً بدءاً من 24 نوفمبر، على أن يُطرح في خدمة «ديزني بلس» قبل أعياد الميلاد.

وأضافت أن كل الأعمال الأخرى، ومنها «إترنالز»، المقرر عرضه في نوفمبر، و«ويست سايد ستوري»، الذي سيُعرض في ديسمبر، ستُطرح حصرياً بدور العرض السينمائي لمدة 45 يوماً.