نجوى كرم تنشر المزيد على “تيك توك”.. كواليس مبهجة في “ساحر قلوب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة اللبنانية نجوى كرم فيديو عفوياً أطلّت فيه من كواليس تصوير “كليبها” الأخير لأغنيتها الجديدة “ساحر قلوب”، عبر حسابها على موقع “تيك توك” بعد أن افتتحته منذ أيام.

وعلّقت نجوى على الفيديو قائلةً: “هيك كان الجو مع الشباب والصبايا بتصوير كليب “ساحر قلوب”.

وظهرت نجوى كرم في الفيديو وهي تغني وترقص في كواليس فيديو كليب “ساحر قلوب” وسط أجواء مبهجة جمعتها مع الراقصين المشاركين في الكليب.

الجدير ذكره أن أغنية “ساحر قلوب” من كلمات عامر لوند وألحان علي حسون وتوزيع داني حلو، وحقق كليب الأغنية من إخراج هس غدّار ما يقارب مليوني مشاهدة في أسبوعين.