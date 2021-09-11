شكرا لقرائتكم خبر عن الغائبون الحاضرون.. أفلام ومسلسلات نفذت بعد رحيل مؤلفيها آخرها "الباب الأخضر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما نكون صادفنا أفلامًا عرضت بعد وفاة أبطالها وأخرى لم تكتمل لنفس السبب، فمثلاً ملك العود فريد الأطرش رحل قبل العرض الأول لآخر أفلامه "نغم فى حياتى"، والنجم الأسمر أحمد زكى رحل قبل استكمال آخر مشاهده فى فيلم "حليم"، والأمثلة كثيرة وتتعدد، لكن أيضًا هناك أعمال درامية عدة نفذت وتجهز للعرض رغم رحيل مؤلفيها منذ سنوات طويلة، وآخرها فيلم "الباب الأخضر" تأليف أسامة أنور عكاشة.

ومؤخرًا بدأ المخرج رؤوف عبد العزيز، تصوير المشاهد الأولى من فيلم "الباب الأخضر" آخر سيناريوهات الراحل أسامة أنور عكاشة، فى مدينة السينما، وذلك بعد نجاح المخرج رؤوف عبد العزيز فى الحصول على موافقة أسرة الكاتب الراحل لتقديم فيلم "الباب الأخضر"، والذى كتبه الراحل في فترة الثمانينات ضمن مجموعة من الأفلام كتبتها ولم تظهر للنور، إذ رحل دون اتخاذ خطوات إنتاجية فيها.

والحقيقة أن فيلم "الباب الأخضر" ليس أول الأعمال التي تنفذ دراميا للسينارست الكبير أسامة أنور عكاشة بعد الرحيل، وبصفة عامة ليست الأعمال الأولي التي تنفذ بعد وفاة مؤلفيها، حيث عرضت العديد من الأعمال الدرامية، بعد رحيل مؤلفيها من كتاب الدراما، وهنا ليس المقصود الأعمال المأخوذة من أعمال روائية وأدبية، فالقائمة هنا تطول والأمثلة كثيرة ومتعددة، مثل "أفراح القبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، الذى تحولت لمسلسل ومسرحية بعد رحيله، وآخرها رواية "الغرفة 207" للكاتب الرحل أحمد خالد توفيق، والتي صرح الفنان محمد فراج باستعداده لتقديمها في مسلسل من 10 حلقات خلال الفترة المقبلة.

أما من الأعمال التي كتبت خصيصا للدراما، مسلسل "موجة حارة" عرض بعد 3 سنوات من رحيل مؤلفه الكاتب والسيناريست (أسامة أنور عكاشة)، حيث بدأ عرضه يوم 10 يوليو من عام 2013، بينما رحل عن عالمنا "عكاشة" فى 28 مايو عام 2010، وهو من تأليفه، وسيناريو وحوار وائل حمدى، إخراج محمد ياسين، وبطولة إياد نصار، رانيا يوسف، خالد سليم، صبا مبارك، والمسلسل يدور في إطار دراما اجتماعية مثيرة تحدث بها العديد من المفاجآت.



مسلسل موجة حارة

وينضم إلي القائمة أيضًا فيلم "ليلة البيبي دول" الذي عرض بعد رحيل السيناريست الكبير (عبد الحى أديب) بـ14 عاما، وبالتحديد 10 يونيو عام 2007، إذ عرض الفيلم فى دور العرض السينمائى لأول مرة فى 28 مايو عام 2008، وهو قصة وسيناريو وحوار عبد الحى أديب، وإخراج عادل أديب، من بطولة محمود عبد العزيز، نور الشريف، محمود حميدة، ليلى علوى، سولاف فواخرجى، وتدور أحداثه حول الإرهاب، والتخطيط للعمليات الإجرامية، وكيف تواجهها الشرطة، في غطار من العلاقات المتشابكة والمختلفة.





فيلم ليلة البيبي دول

كما كان السيناريست (محسن زايد) من المؤلفين الذين لم يحالفهم الحظ لمشاهدة آخر أعمالهم،، فبينما غاب عن عالمنا فى 27 يناير عام 2003، عرض له بعد هذا التاريخ فيلم ومسلسل ، الأول كان فيلم "فرحان ملازم آدم" للنجم فتحى عبد الوهاب، والذى كتب له الراحل القصة والسيناريو والحوار، حيث عرض أول مرة فى 23 فبراير عام 2005، ومسلسل "بنت بنوت" للنجمة مى عز الدين، حيث كتب القصة والسيناريو والحوار، وبدأ عرضه فى 21 أغسطس عام 2006.