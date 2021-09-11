شكرا لقرائتكم خبر عن أيام القاهرة للمونودراما يكرم الفنان الإماراتي خليفة التخلوفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان أيام القاهرة للمونودراما في دورته الرابعة برئاسة المخرج دكتور أسامة رؤوف عن تكريم الفنان الإماراتي خليفة التخلوفة ضمن فعاليات المهرجان الذي يقام تحت رعاية إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، في الفترة من 13 حتى 17 سبتمبر الحالي، وذلك نظرًا لإسهاماته في المسرح بشكل عام والمسرح الإماراتي بشكل خاص.

يذكر أن خليفة سالم راشد التخلوفة اليماحي من مواليد 15 يناير عام 1976، خريج المعهد العالي للفنون المسرحية بمصر عام 2000، رئيس وحدة الأنشطة والمسابقات بوزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات، من 2001 حتى 2012، ومخرج اول مسرح بوزارة التربية والتعليم، والمشرف والمنسق لبرنامج روائع المسرح بالوزارة، من 2007 وحتى الآن، كما أنه عضو مؤسس لعدد من المهرجانات منها مهرجانى الفجيرة المدرسي، وعضو مؤسس بمهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، ورئيس لجنة المسرح بجمعية دبا للثقافة والفنون سابقا، ورئيسًا للجنة الفنية بمهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما سابقا.