محمد ممدوح ناعيا محمود العربي: "ربنا يرحمه ويرزقنا حسن الخاتمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نعى الفنان محمد ممدوح، رجل الأعمال محمود العربي، الذي وافته المنية يوم الخميس.

وكتب ممدوح، عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "(‎إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له).. ‎الحاج محمود العربي هو أفضل مثال للحديث ده، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويرزقنا حسن الخاتمة".

وتوفي رجل الأعمال محمود العربي الرئيس الأسبق لغرفة القاهرة التجارية، والمعروف بلقب "شهبندر التجار"، عن عمر يناهز 89 عاما.

وشيع الأهالي جثمان محمود العربي، بعد ظهر يوم الجمعة، في جنازة مهيبة في مسقط رأسه بقرية أبو رقبة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وولد محمود العربي عام 1932 وأسس عضو البرلمان السابق مجموعة شركات عام 1964 لتصبح واحدة من أكبر شركات صناعة الأجهزة الكهربائية في مصر والمالكة لتوكيلات عدة

كما أطلق محمود العربي إنتاج أول مجموعة صناعات منزلية وطنية متطورة، كما ساهم في خلق حوالي نحو 40 ألف فرصة عمل، وساهم في العديد من الأعمال الخيرية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية.