شريف رمزي وريهام أيمن على شاطئ البحر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شارك الفنان شريف رمزي، جمهوره ومتابعيه، صورا تجمعه بزوجته الفنانة ريهام أيمن، على شاطئ البحر.

وظهر الثنائي في الصور التي نشرها الزوج عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، بملابس صيفية وهما يتبادلان الحديث ويضحكان بشدة على الشاطئ.

وعلّق "شريف": "ده حوار من حواراتنا الجادة".

يذكر أن أخر أعمال الفنان شريف رمزي مسلسل "واكلينها والعة" عام 2020، مع النجوم: مي سليم، ياسر الطوبجي، وخالد عليش وغيرهم.

بينما أخر أعمال ريهام أيمن مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013.

وتزوجت ريهام أيمن من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وأنجبا "رمزي وليليا".