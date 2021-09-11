"أنا بعشق البحر".. ليلى علوي تودع الصيف على صوت نجاة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

ودعت النجمة ليلى علوي، شاطئ البحر بمقطع فيديو نشرته على حسابها عبر موقع "إنستجرام".

وظهرت "ليلى" في الفيديو وهي تسير على الشاطئ بملابس صيفية، على أنغام أغنية "أنا بعشق البحر" للمطربة الكبيرة نجاة الصغيرة.

وعلّقت ليلى علوي قائلة: "هيوحشني البحر جدا.. بعشقه".

ويعرض لـ ليلى علوي حاليا في دور العرض فيلم "200 جنيه" مع النجوم: إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، مي سليم، ملك قورة، ودينا فؤاد وغيرهم.

الفيلم من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، ومن إنتاج شركتي "فيردي" لمحمد عبد الحميد ووائل علي، وشركة "آرت ميكرز" للمنتج أحمد عبدالعاطي.