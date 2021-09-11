شاهد.. ممثل مصري يشد شعر إسعاد يونس على الهواء

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 07:09 صباحاً - منذ 28 دقيقة

شهدت حلقة برنامج “سهرانين” المذاع على قناة “أون” الفضائية المصرية والذي يقدمه الفنان المصري أمير كرارة تصرفا غريبا، حيث شد شعر ضيفته النجمة إسعاد يونس.

واقترب كرارة من الفنانة الكبيرة إسعاد يونس ليجذب شعرها ويشده على مرأى ومسمع الجماهير.

وكانت إسعاد يونس هي التي طلبت منه الإقدام على هذا التصرف لتكشف حقيقة شائعة كاذبة طالما لاحقتها.

ونفت “صاحبة السعادة” كما يلقبها جمهورها، ما يتردد حول ارتدائها الباروكة، مؤكدة أن شعرها حقيقي ولذا استعانت بأمير كرارة لإثبات ذلك خلال موقف طريف لقي تفاعلا واسعا من الحضور في الأستوديو.

وشهدت الحلقة العديد من المواقف الطريفة بين مقدم البرنامج وضيفة الحلقة، إذ روت النجمة تجربتها مع التخسيس بعدما وصل وزنها إلى 86 كيلوغراما، موضحة أنها كانت تحب الأكل بشدة الأمر الذي دفعها إلى وضع مخدة أثناء تقديم برنامجها “لإخفاء الكرش”.

وقالت معلقة على ذلك: “كنت بحطها الأول عشان أحسس الضيف إننا قاعدين على راحتنا، بس في الحقيقة أنا كنت عايزة أخفي الكرش”.

وأضافت: “بعد كده جالي دكتور للبيت وفحصني وعملي تحاليل وكل حاجة، وعمل لي نظام أكل وجلسات عشان لما أخس ميحصلش ترهلات والحاجات دي، لحد ما وصلت إني النهاردة ممكن أقعد قدام وليمة كاملة وابقى مش عايزة، ومليش نفس آكل، ممكن أدوق بس”.