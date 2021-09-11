“وحشتوني جدًا”.. ياسمين عبدالعزيز توجه رسالة لجمهورها

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 07:09 صباحاً - وجهت الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز، مساء الجمعة، رسالة لجمهورها ومتابعيها من داخل المستشفى التي تتلقى العلاج بها في سويسرا، بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا.

ونشرت علد العزيز عددا من الصور الخاصة لها، مدموجة في فيديو، مستعينة بأغنية للفنانة اللبنانية، إليسا، التي نشرتها عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ و“إنستغرام“.

وكتبت: ”جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي، وحشتوني جدًا.. الحمد لله، أنا بقيت كويسه وتعافيت، الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا“.

وأضافت: ”رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليّ كل اللحظات المرة اللي عدت عليّ.. وكفاية إني أقولكم، حقيقي شوفت الموت وكان قريب جدًا“.

وتابعت: ”لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميله الصافيه وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة علي خير الحمد لله“.



واختتمت رسالتها، قائلة ”كلمة شكرًا، قليلة أوي عليكم وعلى حبكم.. أنا بحبكم جدًا.. وحقيقي أنا عاجزة اني أرد لكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم.. بشكر ربنا، وشكرًا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي“.

ويعد هذا أول تعليق لياسمين عبدالعزيز، منذ أن أعلن زوجها الفنان المصري، أحمد العوضي، في 18 يوليو/تموز الماضي تعرضها لوعكة صحية، وطالب الجمهور بالدعاء لها، دون أن يكشف التفاصيل، لتسافر بعدها إلى سويسرا لتتلقى العلاج هناك.



ويأتي ذلك بعد الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حول تدهور الحالة الصحية للفنانة، خلال تلقيها العلاج بأحد مستشفيات سويسرا، فضلًا عن طلاقها من الفنان، العوضي.

ورد الفنان المصري أحمد العوضي على أنباء انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، إثر عدم سفره معها إلى سويسرا في رحلة لاستكمال علاجها هناك.

ونفى أحمد العوضي هذه الأخبار كليًا، في تعليق على صفحة أحد الصحفيين المصريين بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، الذي نشر خبرا حول انفصاله عن ياسمين عبد العزيز بالفعل، مع عدم وقوع الطلاق رسميًا حتى الآن، بانتظار عودتها من الخارج.

وهاجم الممثل المصري الصحفي الذي نشر الخبر الذي وصفه بأنه غير صحيح تمامًا، قائلًا ”بطل هبد الله يرضى عليك.. الحكاية مش ناقصة هبد“.