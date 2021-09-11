الكشف عن مصير مسلسل “الهيبة” بعد الجزء الخامس

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 07:09 صباحاً - منذ ساعتين

تساؤلات كثيرة أثارها الإعلان عن الجزء الخامس من مسلسل “الهيبة”، أهمها هل سيكون هذا الجزء هو الأخير؟!

وكشف المخرج “سامر برقاوي” مخرج مسلسل الهيبة عن مصير المسلسل بعد عرض الجزء الخامس منه، لافتاً إلى أن العمل لن يتوقف عند حد ذلك الجزء، الذي قال إنه سيكون على قدر عالٍ من الإثارة والتشويق.

وبين “برقاوي” أن العمل سيستمر بعد عرض الجزء الخامس ولكن على شكل فيلم طويل على الرغم من تأكيده على أن الحكاية العامة للمسلسل تنتهي في هذا الجزء، موضحاً انه سيكون هناك بعض الأحداث الأخرى المرتبطة في الفيلم.

يشار إلى أن مسلسل الهيبة من بطولة “تيم حسن” و”منى واصف” قد نال شهرة واسعة في الجزئين الأول والثاني، إلا أن الانتقادات بدأت تتصاعد ضد العمل بعد عرض الأجزاء الثالث والرابع، حيث يرى بعض المتابعين والنقاد أن المسلسل بات يسير على طريق مسلسل باب الحارة الشهير.

في ذات السياق، أشار “برقاوي” إلى أنه بعد انتهاء الحكاية التي رآها المشاهدون خلال السلسلة الماضية، فإن أبطال العمل سيتجهون إلى خيوط جديد والتي ستمثل محور الفيلم المذكور، دون إعطاء تفاصيل أكثر حول قصة الفيلم وأبطاله.

يذكر أن الجزء الأخير من مسلسل الهيبة يشهد دخول نجوم جدد على أحداثه، في مقدمتهم الممثل السوري، “عبد المنعم عمايري” والممثلة “إيميه صباح”، مقابل خروج الممثل “أويس مخللاتي”، الذي لعب دول “صخر” شقيق “جبل” في الأجزاء الماضية.

كما سبق للعديد من الفنانين اللبنانيين أن شاركوا في أجزاء العمل بينهم “نيكول سابا” و”نادين نجيم” و”سيرين عبد النور” والممثل “عادل كرم”.