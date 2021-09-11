محمد الفلاح - في أول ظهور عقب وفاة والديها.. دنيا سمير غانم توجه رسالة لزوجها

السبت 11 سبتمبر 2021

نشرت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم في الساعات الأولى من صباح الجمعة، رسالة لزوجها الإعلامي المصري رامي رضوان؛ بمناسبة ذكرى ميلاده.



ووجهت دنيا سمير غانم لزوجها بهذه المناسبة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، رسالة ونشرت صورته.

وكتبت الفنانة مع الصورة المنشورة في الرسالة الموجهة إلى زوجها قائلة: "كل سنة وأنت طيب وناجح.. وربنا يحفظك ويخليك لينا.. ويا رب كل دعوات بابي ومامي في حياتهم ليك تكون من نصيبك.. لأنك فعلا تستاهلها".

الظهور الأول

ويعد هذا المنشور هو الظهور الاجتماعي الأول للفنانة دنيا سمير غانم في مناسبة سعيدة تخص العائلة، بعد وفاة والديها الفنان سمير غانم في 20 مايو الماضي، وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز في 7 أغسطس الماضي.

واقتصرت منشورات دنيا سمير غانم وشقيقتها الفنانة إيمي، خلال الفترة السابقة، عقب وفاة والديها، على منشورات الرثاء، والرسائل المؤثرة لوفاة والديهما، وطلب الدعاء لهما.

هذا وكانت الفنانة دلال عبدالعزيز توفيت في 7 أغسطس/آب الماضي؛ بعد معاناة استمرت لأكثر من 3 أشهر على دخولها المستشفى، بعد إصابتها بفيروس كورونا ومضاعفاته.

وظلت الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز على مدار تواجدها في المستشفى، لم تعلم بوفاة زوجها الفنان الكبير سمير غانم، الذي سبقها في 20 مايو /أيار الماضي بعد إصابته بفيروس كورونا.

جائزة باسم سمير غانم ودلال عبدالعزيز

وفي سياق آخر، أعلنت إدارة "أيام القاهرة للدراما العربية" عن جائزة سنوية جديدة، باسميْ سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز، لتضاف لجوائز المسابقات، باسم "فن الحب سمير ودلال"، وتمنح لأحد نجوم الفن عن مجمل أعماله وتقديرا لتاريخه وعطائه الفني.

واستحدثت اللجنة المنظمة تلك الجائزة التي تحمل اسم النجمين الراحلين تخليدا لاسميهما وعطائهما الفني والإنساني، وسوف تمنح الجائزة هذا العام للفنانة المصرية ميرفت أمين، في الحفل الذي يقام يوم 19 سبتمبر/أيلول الجاري، في دار الأوبرا بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأكدت اللجنة العليا لدار أيام القاهرة، أنه تم اختيار الفنانة ميرفت أمين لنيل تلك الجائزة باعتبارها الأجدر بها هذا العام؛ لعلاقتها الروحية والإنسانية الكبيرة بأسرة الفنان سمير غانم، على أن يسلم الجائزة دنيا وإيمي سمير غانم خلال الحفل.