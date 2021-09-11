شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية "رق الحبيب" تناقش جحود الأبناء تجاه الآباء من مسلسل "ورا كل باب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش حدوتة "رق الحبيب" للفنانة سوسن بدر من مسلسل "ورا كل باب" الموسم الثانى، جحود الأبناء تجاه الآباء والمعاناة التى يعيشها كبار السن ووضع الوالدين فى دار مسنين، كما تتطرق لمشاكل الميراث والطمع السائد في بعض الأسر المصرية بالمجتمع، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق، وتواصل أسرة الحدوتة التصوير في ديكور دار المسنين حيث تجمع المشاهد بين سوسن بدر وإيمي طلعت زكريا ومروة عبد المنعم.

حكاية "رق الحبيب"، يشارك فى بطولته كل من أحمد فؤاد سليم، الفنان إيهاب فهمى ومروة عبد المنعم وشريف خير الله، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى، وتصل حلقاته إلى 45 حلقة، كل حدوتة تنقسم إلى 9 حلقات بنجوم ومؤلف ومخرج مختلفين

من ناحية أخرى تواصل سوسن بدر تصوير مشاهدها بشكل مكثف فى مسلسل "السيدة زينب"، مع المخرج محمد النقلى، فى منطقة نزلة السمان بمدينة الإنتاج الإعلامى، والعمل يشارك فى بطولته كل من محمود عبدالمغنى، وليلى عز العرب، وحسام داغر، وتأليف أحمد صبحى، وتدور أحداث المسلسل حول منطقة السيدة زينب، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا فى تلك المنطقة فى إطار اجتماعى.

وفى سياق مختلف تواصل الفنانة سوسن بدر تصوير دورها فى فيلم "فى القلب"، من بطولة خالد سليم ونسرين طافش وهالة فاخر، والذى انطلق تصوير مشاهده الأولى الأسبوع الماضى، ويتولى إخراجه مرقس عادل، سيناريو وحوار سمير ياسر معالجة درامية محمد حسين المظ، وعادل مرسى.

والفيلم يشهد عودة خالد سليم للسينما بعد غياب، حيث يشارك الفنانة نسرين طافش لأول مرة فى عمل فنى سينمائى، وتدور فى إطار إجتماعى رومانسي، ولم تحدد الجهة المنتجة موعد نهائى لطرحه فى السينمات.