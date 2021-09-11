شكرا لقرائتكم خبر عن توقف تصوير فيلم "تحت تهديد السلاح" بسبب "إجازة مفتوحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقف المخرج محمد عبد الرحمن، تصوير فيلم "تحت تهديد السلاح" للفنان حسن الرداد، وذلك بسبب انشغاله بتصوير مسلسل "إجازة مفتوحة" المقرر انطلاق عرضه على قناة ON اليوم السبت، حيث يصور "حماقى" مشاهد العمل بشكل مكثف للانتهاء من آخر المشاهد في أسرع وقت بالتزامن مع العرض.

وكان أبطال فيلم "تحت تهديد السلاح" قد استأنفوا التصوير في شهر يوليو الماضى، بعد فترة من التوقف بسبب سفر بعد الأبطال والظروف التي مر بها بطل الفيلم حسن الرداد بوفاة حماته دلال عبد العزيز، وتم تصوير عدد من المشاهد في الشيخ زايد، قبل توقف الفيلم مرة أخرى بسبب انشغال المخرج بمسلسله "إجازة مفتوحة".



حسن الرداد

فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم اتهام فيها الرداد ويتم البحث عن ملابسات الجريمة.

مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نورمحمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.