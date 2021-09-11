شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السعدى يحصد جائزة أفضل إنتاج عن مسلسل لعبة نيوتن من دير جيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت إدارة دير جيست حفل توزيع جوائز الدورة الـ18، وحصد المنتج محمد السعدي صاحب شركة "ميديا هب" بالمشاركة مع إيهاب جوهر كأفضل إنتاج عن مسلسل "لعبة نيوتن"، وأعرب عن سعادته بهذا التكريم، خاصة أنه أول تكريم للشركة، وأكد أن الدراما ستشهد تطورا أكثر الفترة المقبلة.

وحصدت جميلة عوض أفضل ممثلة شابة، وحصد علي قاسم أفضل ممثل شاب، وحصد محمود عمرو ياسين جائزة أفضل ممثل صاعد، وحصد فريق واما جائزة أفضل فريق غنائي، وحصد وليد منصور جائزة أفضل إنتاج موسيقي.

وحصدت النجمة منى زكي جائزة أفضل ممثلة عن مسلسل "لعبة نيوتن"، وحصد سيد رجب ومحمد فراج جائزتين عن دورهما في "لعبة نيوتن"، ومايان السيد جائزة أفضل ممثلة صاعدة، وتامر محسن أفضل مخرج، ومسلسل "لعبة نيوتن" أفضل مسلسل.

وحصد الفنان أحمد رزق جائزة عن دوره في مسلسل "في يوم وليلة"، وحصد أحمد زاهر عن دوره في مسلسل "لؤلؤ"، وحصد أحمد وفيق جائزة عن دوره في مسلسل "ولاد ناس"، وحصد إدوارد جائزة عن دوره في مسلسل "لؤلؤ"، وحصدت إنجي المقدم جائزة عن دورها في مسلسل "الاختيار 2"، وجمال سليمان عن "الطاووس"، وحنان مطاوع عن مسلسل "القاهرة كابول".

وحصدت الفنانة درة التونسية جائزة عن دورها في مسلسل "بين السما والارض"، ودينا فؤاد عن مسلسل "اللي مالوش كبير"، ورانيا فريد شوقي عن دورها في مسلسل "ولاد ناس"، وروجينا عن دورها في مسلسل "بنت السلطان"، وشريف سلامة عن "أسود فاتح"، وصفاء الطوخي عن "خلي بالك من زيزي"، ونرمين الفقي عن مسلسل "النمر"، نسرين طافش عن "المداح"، يوسف الشريف عن دوره في "كوفيد 25"، وصبري فواز عن مجمل أعماله، وهاني رمزي وداليا البحيري عن مسرحية "أبو العربي"، وحمادة هلال عن مسلسل "المداح".

وحصدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية جائزتي الإنتاج الخاصة عن مسلسلي "الاختيار 2" و"هجمة مرتدة" من دير جيست في الدورة الـ18.