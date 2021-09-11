شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السعدى يحصد جائزة أفضل إنتاج عن مسلسل لعبة نيوتن من دير جيست والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقامت إدارة دير جيست حفل توزيع جوائز الدورة الـ18، وحصد المنتج محمد السعدي صاحب شركة "ميديا هب" بالمشاركة مع إيهاب جوهر كأفضل إنتاج عن مسلسل "لعبة نيوتن"، وأعرب عن سعادته بهذا التكريم، خاصة أنه أول تكريم للشركة، وأكد أن الدراما ستشهد تطورا أكثر الفترة المقبلة.
وحصدت جميلة عوض أفضل ممثلة شابة، وحصد علي قاسم أفضل ممثل شاب، وحصد محمود عمرو ياسين جائزة أفضل ممثل صاعد، وحصد فريق واما جائزة أفضل فريق غنائي، وحصد وليد منصور جائزة أفضل إنتاج موسيقي.
وحصدت النجمة منى زكي جائزة أفضل ممثلة عن مسلسل "لعبة نيوتن"، وحصد سيد رجب ومحمد فراج جائزتين عن دورهما في "لعبة نيوتن"، ومايان السيد جائزة أفضل ممثلة صاعدة، وتامر محسن أفضل مخرج، ومسلسل "لعبة نيوتن" أفضل مسلسل.
وحصد الفنان أحمد رزق جائزة عن دوره في مسلسل "في يوم وليلة"، وحصد أحمد زاهر عن دوره في مسلسل "لؤلؤ"، وحصد أحمد وفيق جائزة عن دوره في مسلسل "ولاد ناس"، وحصد إدوارد جائزة عن دوره في مسلسل "لؤلؤ"، وحصدت إنجي المقدم جائزة عن دورها في مسلسل "الاختيار 2"، وجمال سليمان عن "الطاووس"، وحنان مطاوع عن مسلسل "القاهرة كابول".
وحصدت الفنانة درة التونسية جائزة عن دورها في مسلسل "بين السما والارض"، ودينا فؤاد عن مسلسل "اللي مالوش كبير"، ورانيا فريد شوقي عن دورها في مسلسل "ولاد ناس"، وروجينا عن دورها في مسلسل "بنت السلطان"، وشريف سلامة عن "أسود فاتح"، وصفاء الطوخي عن "خلي بالك من زيزي"، ونرمين الفقي عن مسلسل "النمر"، نسرين طافش عن "المداح"، يوسف الشريف عن دوره في "كوفيد 25"، وصبري فواز عن مجمل أعماله، وهاني رمزي وداليا البحيري عن مسرحية "أبو العربي"، وحمادة هلال عن مسلسل "المداح".
وحصدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية جائزتي الإنتاج الخاصة عن مسلسلي "الاختيار 2" و"هجمة مرتدة" من دير جيست في الدورة الـ18.
ويشهد توزيع جوائز دير جيست في الدورة الـ18، تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفنى، كما يتم توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل فى كافة المجالات، منهم: محمد فراج، داليا البحيري وزوجها، صفاء الطوخي، محمد نور، مايان السيد، إنجي المقدم، المطرب أحمد فهمي، سامية الطرابلسي، الفنان القدير سمير صبري.
كما حضر المهندس حسام صالح المدير التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، جمال سليمان، الملحن عزيز الشافعي، المخرج عمرو محمود ياسين، أحمد الشامي، سامية الطرابلسي، الإعلامي سيف زاهر، أحمد رزق، الشاعر تامر حسين، هاني رمزي، دينا، حمادة هلال، أحمد زاهر وابنته ليلى وزوجته.
كما حرص على الحضور منذ اللحظات الأولى كل من: الفنان شريف سلامة وزوجته الفنانة داليا مصطفى، المطرب عصام كاريكا، الفنانة نسرين طافش، الفنان وليد توفيق، الفنانة نرمين الفقي، الفنان وائل عبد العزيز، درة، رانيا فريد شوقي، أحمد وفيق، صبري فواز، روجينا وابنتها، إدوارد وزوجته، دينا فؤاد، مصطفى حجاج.
وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2021 والتي تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.