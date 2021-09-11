فن ومشاهير

درة عن ردود الفعل حول حكاية "غالية": "أتمنى أن أقدّم دائما أعمالا مميزة"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعربت الفنانة درة، عن سعادتها بردود فعل الجمهور عن دورها بحكاية "غالية" من مسلسل "زي القمر".

ونشرت درة، صورا لها من رحلتها بإيطاليا، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شكرا لكل من أشاد بمسلسل (زي القمر) - (غالية) من الصحافة والمتابعين والجمهور الغالي".

وأضافت: "سعيدة بأنه نال إعجابكم وأتمنى أن أقدّم لكم دائما أعمالا متميزة، ولمن لم يشاهده بعد يمكنكم مشاهدته على watchitmena مجددا من الليلة.. الصور من رحلتي الأخيرة لإيطاليا".

وبدأ عرض حكاية "غالية" من مسلسل "زي القمر"، يوم السبت 4 سبتمبر الجاري، من بطولة الفنانة درة التي تلعب دور "غالية" وتُقدم هذه القصة مشاعر ومواقف في حياة فتاة تعزف وتدرس الموسيقى، تأخرت في الزواج من منظور المجتمع وتتزوج بطريقة مختلفة وتتعرض لمشاكل تغير نظرتها للحياة.

حكاية "غالية" من مسلسل "زي القمر" من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج مها سليم، ويشارك درة في بطولته مراد مكرم وفرح يوسف وفراس سعيد وأحمد حلاوة، ومن إخراج شيرين عادل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا