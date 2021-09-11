درة عن ردود الفعل حول حكاية "غالية": "أتمنى أن أقدّم دائما أعمالا مميزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعربت الفنانة درة، عن سعادتها بردود فعل الجمهور عن دورها بحكاية "غالية" من مسلسل "زي القمر".

ونشرت درة، صورا لها من رحلتها بإيطاليا، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شكرا لكل من أشاد بمسلسل (زي القمر) - (غالية) من الصحافة والمتابعين والجمهور الغالي".

وأضافت: "سعيدة بأنه نال إعجابكم وأتمنى أن أقدّم لكم دائما أعمالا متميزة، ولمن لم يشاهده بعد يمكنكم مشاهدته على watchitmena مجددا من الليلة.. الصور من رحلتي الأخيرة لإيطاليا".

وبدأ عرض حكاية "غالية" من مسلسل "زي القمر"، يوم السبت 4 سبتمبر الجاري، من بطولة الفنانة درة التي تلعب دور "غالية" وتُقدم هذه القصة مشاعر ومواقف في حياة فتاة تعزف وتدرس الموسيقى، تأخرت في الزواج من منظور المجتمع وتتزوج بطريقة مختلفة وتتعرض لمشاكل تغير نظرتها للحياة.

حكاية "غالية" من مسلسل "زي القمر" من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج مها سليم، ويشارك درة في بطولته مراد مكرم وفرح يوسف وفراس سعيد وأحمد حلاوة، ومن إخراج شيرين عادل.