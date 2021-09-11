"استمتعت بالشغل مع هؤلاء النجوم".. الفيشاوي يروج لفيلم "30 مارس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

روج الفنان أحمد الفيشاوي، لفيلمه "30 مارس" والذي يعرض حاليا في السينمات.

ونشر الفيشاوي، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، بوستر الفيلم والذي يضم صورته والنجوم دينا الشربيني وخالد الصاوي وصبري فواز.

وعلّق: "شخصية (علي) من فيلم ٣٠ مارس.. فيلم ٣٠ مارس يعرض الآن في جميع دور العرض.. اتشرفت واستمتعت جداَ بالشغل مع كمية النجوم دي وبقية طاقم العمل كله".

واستقبلت دور العرض السينمائي يوم الأربعاء 8 سبتمبر، فيلم "30 مارس" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

فيلم 30 مارس إنتاج شركة دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي، والتي يتولى إدارتها راني مسحال، ويجمع العديد من النجوم، ومن بينهم: أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، خالد الصاوي، صبري فواز، محمد جمعة، ندا موسى، تأليف حميد مدني وإخراج أحمد خالد موسى.