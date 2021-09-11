أسما شريف منير ترد على مهاجميها: "كلنا بنغلط محدش فينا ملاك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وجهت أسما شريف منير، رسالة لمتابعيها، بعد تعرضها من قِبل البعض للانتقادات.

ونشرت أسما، صورة لها عبر موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "بشكر الناس الذوق اللي بتحبني بجد وفهماني ومتابعني ويهمها مصلحتي وبتخاف عليا، زي ما بفيدكم أنتوا بتفدوني بتعلم منكم وبتطور معاكم.. وأحب أقول لكل الناس اللي بتدخل في الواحد بشكل عنيف لو عرفتوني كويس هتعرفوا إني بتقبل النصيحة، لأنها في الآخر في مصلحتي، فبدل ما تغلطوا أو تصدروا أحكام جربوا تقولوا نصيحة بشكل لطيف الأول مش يمكن تبقوا سبب في حاجة إيجابية حتى بدل ما تغلطوا أنتوا كمان".

أضافت: "كلنا بنغلط محدش فينا ملاك، فلو كل واحد أولاً اشتغل على عيوبه وبعدين نصح اللي جنبه بشكل فيه ذوق واحترام حتى لو اللي قدامه غلطان أكيد هنكسب كلنا، فكر قبل ما تهاجم حد، هتقبل الطريقة دي لو حد عملها معاك؟ طب هو أنا أصلاً بنصح ولا أنا بس بكّسر اللي قدامي! في ناس كانت بتهاجمني من الناحية الدينية رغم أنهم شتمني طب هل ده دينياً تمام؟ و لا كان أحسن إنك تنصح حد بشكل هادي محترم عشان حتى أكسب ثواب؟".

تابعت: "طب اللي اتكلم من الناحية الأخلاقية لما تعمل شير وتبهدل حد وتنتقده حتى لو غلطان، كده أنت غيّرت حاجة للأحسن، ولا خليت ناس أكتر تتجر أنها تدخل في المناقشة وتغلط، بجد لو كل واحد ماكبرش وسمعنا بعض وصلحنا من حال بعض وعرفنا أننا كلنا بشر ممكن نغلط ومكسرناش بعض أكيد حالنا هيكون أحسن".

اختتمت: "عموماً كل يوم بنتعلم حاجة جديدة نستفيد منها.. الغلط جزء من رحلتنا عشان نتعلم الصح".

وأعلنت أسما شريف منير، انفصالها عن زوجها الثاني الفنان محمود حجازي، في مطلع أبريل الماضي.

"أسما" هي الابنة الكبرى للفنان شريف منير من زوجته الأولى "ناهد"، تخرجت في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تعمل في مجال التجميل والأزياء، وقدّمت مع والدها برنامج "أنا وبنتي" على قناة ON عام 2018.