شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد أفضل مطرب شعبي و"العارف" أفضل فيلم في دير جيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت إدارة دير جيست حفل توزيع جوائزها في الدورة الـ18، وحصد أحمد سعد جائزة أفضل مطرب شعبي، وحصد عزيز الشافعي جائزة أفضل ملحن، وحصد تامر حسين جائزة أفضل شاعر غنائي، وحصد عادل حقي جائزة أفضل موزع موسيقي، وحصد فيلم العارف جائزة أفضل فيلم، وحصل مسلسل "في بيتنا روبوت" جائزة أفضل مسلسل كوميدي.

وفازت قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية بجوائز الأفضل في حفل دير جيست لعام 2021، حيث فازت قناة dmc بجائزة أفضل قناة عامة، وحصدت قناة on drama أفضل قناة مسلسلات، وتسلم المهندس حسام صالح، المدير التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الجائزة.

وحصدت قناة extra news أفضل قناة إخبارية، وحصدت قناة on time sport جائزة أفضل قناة رياضية، وحصدت إسعاد يونس جائزة أفضل مقدمة برنامج ترفيهي، و"صاحبة السعادة" أفضل برنامج و"لميس الحديدي" أفضل مقدمة برامج، وحازم إمام أفضل مذيع رياضي، وعمرو أديب أفضل مقدم برامج.