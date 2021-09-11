شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى طاهر فى صورة نادرة مع نادين خورى فى كواليس مسلسل دائرة الضوء من 38 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صورة نادرة جمعت النجمة الكبيرة ليلى طاهر، التى أعلنت اعتزالها الفن مؤخرا، مع الفنانة السورية نادين خورى، منذ أكثر من 38 عاما، من كواليس مسلسل دائرة الضوء، الذى عرض لأول مرة عام 1983.

ونشرت نادين، صورتها مع النجمة الكبيرة ليلى طاهر، عبر حسابها على "إنستجرام"، مشيرة إلى أنها من الأرشيف ومن كواليس مسلسل دائرة الضوء عام 1983.



ليلى طاهر ونادين خورى

وكانت الفنانة القديرة ليلى طاهر، قد أكدت فى وقت سابق من هذا الأسبوع، خلال تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن قرار اعتزالها نهائى ولا رجعة فيه، موضحة أن قرارها يرجع لرداءة الأعمال المعروضة عليها خلال السنوات الأخيرة، لذلك لجأت للاعتزال احتراما لتاريخها.

وبسؤالها عن إن كان بإمكانها التراجع عن القرار فى حال عرض عليها عمل جيد، ردت: "لا لن أعود وهذا قرار نهائي"، ووجهت حديثها إلى جمهورها: "أنا عارفة إنكم بتحبونى لكن كان لازم أخد القرار ده احتراما لكم ولتاريخى".

وكانت ليلى طاهر قد أعلنت فى تصريحات تليفزيونية الاعتزال قائلة: "يكفى ما عملته من تاريخ، ومفيش داعى إنى أعمل أى حاجة لمجرد التواجد".

وأوضحت ليلى طاهر أن سبب اعتزالها أنها تحترم نفسها وجمهورها ولا تعمل لمجرد الحصول على فلوس، مؤكدة أنها مستمعة بحياتها الآن، مختتمة: "اكتفيت بما قدمت فى تاريخى وأحترم جمهورى ويكفى ما قدمته".