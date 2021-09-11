شكرا لقرائتكم خبر عن حسام صالح يتسلم جائزة أفضل قناة مسلسلات لـon drama في دير جيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم المهندس حسام صالح، المدير التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، جائزة أفضل قناة مسلسلات لقناة on drama.

وحصد المنتج محمد السعدي صاحب شركة سعد جوهر - ميديا هب أفضل انتاج عن مسلسل "لعبة نيوتن"، واعرب عن سعادته بعذا التكريم خاصة انه اول تكريم للشركة واكد ان الدراما ستشهد تطورا أكثر الفترة المقبلة.

وحصدت جميلة عوض على جائزة أفضل ممثلة شابة، وحصد علي قاسم أفضل ممثل شاب، وحصد محمود عمرو ياسين جائزة افضل ممثل صاعد، وحصد فريق واما جائزة أفضل فريق غنائي، وحصد وليد منصور جائزة أفضل إنتاج موسيقي.

وحصدت النجمة منى زكي جائزة أفضل ممثلة عن مسلسل "لعبة نيوتن"، وحصد سيد رجب ومحمد فراج جائز أفضل ممثلين عن دورهما في "لعبة نيوتن"، ومايان السيد جائزة أفضل ممثلة صاعدة، وتامر محسن أفضل مخرج ومسلسل "لعبة نيوتن" أفضل مسلسل.

وحصد الفنان أحمد رزق جائزة عن دوره في مسلسل "في يوم وليلة"، وحصد أحمد زاهر عن دوره في مسلسل "لؤلؤ"، وحصد أحمد وفيق جائزة عن دوره في مسلسل "ولاد ناس"، وحصد إدوارد جائزة عن دوره في مسلسل "لؤلؤ"، وحصدت انجي المقدم عن مسلسل "الاختيار"، وجمال سليمان عن "الطاووس"، وحنان مطاوع عن مسلسل "القاهرة كابول".

وحصدت الفنانة درة التونسية جائزة عن دورها في مسلسل"بين السما والأرض"، ودينا فؤاد عن مسلسل "اللي مالوش كبير"، ورانيا فريد شوقي عن دورها في مسلسل"ولاد ناس"، وروجينا عن دورها في مسلسل"بنت السلطان"، وشريف سلامة عن "أسود فاتح"، وصفاء الطوخي عن "خلي بالك من زيزي"، ونرمين الفقي عن مسلسل "النمر"، نسرين طافش عن "المداح"، يوسف الشريف عن دوره في "كوفيد 25"، وصبري فواز عن مجمل أعماله، وهاني رمزي وداليا البحيري عن مسرحية "أبو العربي"، وحمادة هلال عن مسلسل "المداح".

وحصدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية جائزتي الإنتاج الخاصة عن مسلسلي "الاختيار 2" و"هجمة مرتدة" من دير جيست في الدورة الـ18.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 202‪1 والتي تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.