شكرا لقرائتكم خبر عن فين ديزل يخطف الأنظار بوزن زائد خلال قضاء إجازته فى إيطاليا مع صديقته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان العالمى فين ديزل، بإطلالة غريبة بعدما شوهد على متن يخت فى مدينة بورتوفينو فى إيطاليا، الأسبوع الماضى، شبه عاريا ووزنه زائدا بشكل غريب، وكان برفقته صديقته وأم أولاده بالوما خيمينيز، وأيضا الممثلة زوى سالدانا وزوجها الإيطالي ماركو بريجو.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، ظهر الفنان العالمى، صاحب الـ54 عاما، دون ارتداء قميصه، حيث كان الجزء الأعلى من جسده عاريا تماما، وظهر عليه الوزن الزائد، أثناء تواجده على ظهر اليخت بصحبة صديقته المكسيكية وأصدقائه.



فين ديزل

وفى صور أخرى، ظهر ديزل، أعلى اليخت وهو يتفقد هاتفه المحمول، وأيضا وهو يتناول الطعام بشراهة، رغم اعترافه فى وقت سابق بأنه سوف يتنظم فى برنامج غذائى لإنقاص وزنه، بعدما تعرض لانتقادات بسبب لياقته الممزقة، التى طالما تشدق بها منذ سنوات، عندما قال فى تصريحات سابقة: "لقد امتلكت أفضل جسد فى نيويورك منذ عقود".





ويعد الممثل العالمى فين ديزل، واحدًا من أبرز الممثلين على مستوى العالم وأكثرهم شهرة ونجاحًا بأفلامه وأبرز تلك الأفلام سلسلة Fast & Furious الذى حقق بها نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر على مستوى العالم، كما صار من خلالها واحدًا من أهم نجوم الأكشن، واسمه الحقيقى مارك سنكلير فنسنت، وُلد فى 18 يوليو 1967 فى نيويورك.



















