شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محسن يحيى حفلا بـ"أوبرا الإسكندرية" 24 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب محمد محسن حفلاً موسيقيًا بمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" 24 سبتمبر الجارى، وذلك بعد آخر حفلاته بمهرجان محكى القلعة.

وكان محسن، قد أعرب عن سعادته بعد حفل قلعة صلاح الدين على مسرح المحكى بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا والمهرجان، ونشر صورًا من الحفل عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "كانت ليلة ولا في الأحلام إمبارح في مهرجان القلعة الدولي مع الجمهور الراقي العظيم اللي بستناه دايماً في نفس الحفلة ونفس المكان والميعاد من كل سنة ويا رب دايمًا متجمعين".

وتغنى محمد محسن خلال حفل القلعة بمجموعة من المؤلفات التراثية لفنان الشعب سيد درويش، والشيخ إمام عيسي وغيرهم منها "قوم يا مصرى، أهو ده اللى صار، التحفجية، أنا أتوب عن حبك، والله تستاهل يا قلبى والبحر بيضحك ليه بالإضافة إلى باقة من أعماله الخاصة الوطنية والعاطفية منها اللف ف شوارعك، لو يطول الليل، بندعيلكوا، من زمان جدا، غنوة، مبتكملش وخلى القمر طالع، حضنك حياة".