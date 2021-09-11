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محمد الفلاح - ياسمين عزت سيدة الأعمال المصرية.. صاحبة حكم الحبس ضد فنان شهير

السبت 11 سبتمبر 2021

خلال الساعات الماضية احتل اسم ياسمين عزت سيدة الأعمال المصرية، دائرة اهتمامات المصريين، بعد حصولها على حكم قضائي ضد الممثل أحمد فلوكس.



وأدانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، الممثل أحمد فلوكس بتهمة سب وقذف ياسمين عزت، سيدة الأعمال، وقضت بحسبه عاما، بعد صدور حكم سابق بسجنه سنة غيابيا أخرى في القضية نفسها.

وياسمين عزت، هى سيدة أعمال، ولاعبة سلة سابقة بالنادي الأهلي، وكانت نجمة الفريق في تسعينيات القرن الماضي، واستطاعت أن تحقق الكثير من البطولات مع النادي الأحمر.

بدأت ياسمين عزت ممارسة رياضة السلة وهي في سن 8 سنوات، واكتشفت موهبتها كابتن سهير الشلقاني، وهي لاعبة كرة سلة قديمة في النادي الأهلي، اكتشفتها وهي تلعب في المدرسة التي كانت يدرس فيها أحد أبنائها، وألحقتها بفريق السلة تحت السن بالنادي الأهلي حتى وصلت للدرجة الأولى.

ونجحت ياسمين عزت، في أن تكون ضمن فريق منتخب مصر لكرة السلة كما أنها واحدة من سيدات الأعمال المصريات حيث إنها تمتلك العديد من الفنادق.

ياسمين عزت وأحمد فلوكس وبداية الأزمة

بعد اعتزال ياسمين عزت لكرة السلة اتجهت للعمل بقطاع الأعمال، حتى امتلكت مجموعة فنادق لتصبح سيدة أعمال مشهورة، ومن وقت قريب حدثت مناوشات بينها وبين الفنان أحمد لوكس غير معروف تفاصيلها، ولكن فوجئنا بامتلاء وسائل الإعلام لخبر سبها وقذفها.

وقامت ياسمين، بإقامة دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة عائلتها دون وجه حق، ونظرتها المحكمة الاقتصادية، وأصدرت بحقه الحكم المتقدم.

الحكم بحبس فلوكس وغرامة 5 آلاف

وقضت المحكمة الاقتصادية، بحبس الفنان أحمد فلوكس سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه، إضافة إلي كفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحبس مؤقتًا مع إحالة الدعوى للمحكمة المختصة، لسب وقذف سيدة الأعمال ولاعبة السلة السابقة بالنادي الأهلي ياسمين عزت، وذلك في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية، والمقامة من المحامي أحمد الجندي، وكيلا عن المجني عليها.

تفاصيل أكثر عن الواقعة يسردها محاميها

أوضح أحمد الجندي، محامي ياسمين عزت، في وقت سابق، تفاصيل الدعوى التي أقامها ضد أحمد فلوكس، وقال إنه اعتاد مطاردة موكلته وهددها بالإيذاء حتى إنه صدم سيارتها خلال مطاردتها، مشيرا إلى أن أفعاله دفعت المجنى عليها إلى تحريك دعوى سب وقذف وتشهير وتهديد بالإيذاء ضده، خاصة بعد واقعة الاعتداء بالضرب على فرد أمن بالكومباوند الذي تسكن فيه موكلته.

وأضاف أن سبب اعتدائه على أفراد الأمن هو رفضهم محاولاته المستميتة للوصول إلى منزلها، مؤكدا أنه يحبها ويفرض نفسه عليها ويطاردها بسيارته وصدمها من قبل، ثم يظهر بالبرامج ليقول إن هناك امرأة أخرى تجعله يفعل هذه التصرفات غير المفهومة بسبب أعمال السحر.

تعليق أحمد فلوكس الأول بعد الحكم عليه

وفي أول تعليق له على الحكم، قال فلوكس في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة اليوم"، إن تلك الأحكام ليست نهائية، ولن يتحدث في الموضوع إلا يوم 28 سبتمبر/أيلول الجاري، بتفاصيل ومستندات، مضيفا أن المشكلة التي حدثت بينه وبين ياسمين عزت سيعلن عن تفاصيلها بالكامل في هذا التاريخ.

وطلب من الجمهور الانتظار حتى هذا التاريخ، مشددا على احترامه لأحكام القضاء مضيفا أنه يسير حاليا في خط قانوني ولن يقوم بالتحدث إلا بعد صدور حكم نهائي.

كما أوضح فلوكس أنه ملتزم الصمت منذ عامين إلا أنه سيضطر للحديث في تفاصيل شخصية عن أسباب محاولات ياسمين عزت لتدميره.