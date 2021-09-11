باسكال مشعلاني تطرح “استنى” باللهجة المصرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني، عبر “يوتيوب”، أغنيتها الجديدة بعنوان “استنى”. الأغنية باللهجة المصرية، من كلمات محمد الرفاعي، وألحان وتوزيع زوجها ملحم أبو شديد.

وسبق أن أطلقت مشعلاني أغنية “جنان بجنان” على موقع “يوتيوب”، احتفالاً بعيد ميلادها في السابع والعشرين من الشهر الماضي، وهي من كلمات رمضان محمد وألحان أحمد مصطفى وتوزيع شريف قاسم.

وكانت صرحت باسكال في مقابلة سابقة عن سر طرح “جنان بجنان” في الفترة الماضية، بقولها: “عندما وصلتني الأغنية أعجبتني جداً، لأنّ الناس بحاجة إلى مشاعر الفرح والبهجة، ويلزمنا جميعاً ما يمدّنا بالطاقة الإيجابية، لأنّ الفترة الماضية والحالية، كلها موت وحزن وإصابات بكورونا، ولذلك، شعرت بأنّ هذا هو التوقيت الملائم لطرحها، وقدّمنا من خلالها تفاؤلاً وحلماً وأملاً وأجواء راقصة تدعو إلى السعادة وحب الحياة”.