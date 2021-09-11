ياسمين عبد العزيز لجمهورها: “رأيت الموت بعيني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّهت الفنانة ياسمين عبد العزيز أول رسالة إلى جمهورها منذ بداية أزمتها الصحية، وذلك عبر حسابها على “إنستغرام”، إذ نشرت صورة لغرفتها من المستشفى، ويدها معلقة بها المحاليل مع أغنية إليسا “هنغني كمان وكمان”.

وكتبت في رسالتها إلى جمهورها: “جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جداً، الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله، عاوزاكم تطمنوا رغم كل الصعب الذي مررت به في أزمتي الأخيرة، إلّا أنّ سؤالكم ودعمكم هو ما كان يهون عليّ كل اللحظات المرة التي مررت بها… وكفاية إني أقولكم إني حقيقي شفت الموت وكان قريباً جداً… لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنه على خير الحمد لله”.

وأضافت: “كلمة شكراً قليلة عليكم وعلى حبكم، أنا أحبكم جداً، وحقيقي أنا عاجزه أنني أرد لكم كل الحب وكل الدعم الذي رأيته منكم… أشكر ربنا وشكراً جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي”.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد سافرت 10 آب (أغسطس) الماضي، إلى سويسرا لاستكمال رحلة علاجها بعد مضاعفات عملية جراحية خطيرة أجرتها يوم 11 تموز (يوليو) الماضي، أدت إلى دخولها العناية المشددة فترة.

وبعدها أعلن زوجها الفنان أحمد العوضي اعتزامه اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتسبب في الأزمة الصحية الأخيرة لزوجته ياسمين عبد العزيز، وأوضح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أنه سوف يكشف لاحقاً عن تفاصيل الأزمة عقب التعافي التام لها وتجاوزها أزمتها الصحية.

يشار إلى أنّ آخر أعمالها مسلسل “اللي مالوش كبير” الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة أحمد العوضي، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، دينا فؤاد، محمود حافظ، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.