طفل كيم كارداشيان يكسر ذراعه والأخيرة ليست بخير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الأميركية كيم كارداشيان عبر خاصية القصص المصوّرة على “انستغرام” صورةً لطفلها الصغير ساينت الذي كُسرت ذراعه وكتبت: “من منّا بكى أكثر اليوم؟ تعرّض طفلي الصغير لعدّة كسورٍ في ذراعه. لست على ما يرام”.

وظهر في الصورة الطفل سانت جالساً على كرسي متحرك وذراعه ملفوفة.

ولم تكن هذه الوعكة الصحية الأولى لساينت هذا العام، ففي حلقةٍ سابقةٍ عُرضت في شهر أيّار (مايو) من مسلسل الواقع “كيبينغ أب ويذ ذا كارديشيانز” Keeping Up With The Kardashians كشفت كيم كارداشيان عن إصابته بفيروس كورونا بعد أن تعرضت هي وأطفالها للفيروس.

وقامت أخيراً كيم كارداشيان باصطحاب العائلة إلى حفلات زوجها كانييه ويست لمناسبة ألبومه الجديد “دوندا” Donda. كما حضرت مناسبات أخرى له مع أطفالها الأربعة بهدف دعمه وتشجيعه.

ولم يكن هذا العام سهلاً على الثنائي، قفد باشرا بدعوة الطلاق في شهر شباط (فبراير) بعد زواج دام سبع سنوات.

وصرّح مصدر لـ”إي تي” ET أنّ علاقتهما جيدة رغم مسألة الطلاق وأنهما يحرصان على إمضاء الوقت معاً وبصحبة اطفالهما.