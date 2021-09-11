شكرا لقرائتكم خبر عن هزار وضحك الشاب خالد وراغب علامة فور وصولهم القاهرة قبل حفلهما غدا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل القاهرة، مساء الليلة، النجم العالمى ومطرب الراى الجزائرى الشاب خالد، برفقة النجم اللبنانى راغب علامة، لإحياء الحفل الغنائى الذى يجمعهما سويا لأول مرة فى العاصمة المصرية، والمقرر مساء غدٍ السبت، بأحد الفنادق الكبرى فى التجمع الخامس.

ونشر علامة، فيديو جمعه مع الشاب خالد، فور وصولهما إلى القاهرة قادمين من بيروت، نشره عبر ستورى حسابه على "إنستجرام"، رحبا خلالهما النجمين بجمهورهما فى القاهرة قبل الحفل.



الشاب خالد

ومن المقرر أن يحيى النجمان الجزائرى الشاب الخالد واللبنانى راغب علامة والشاب خالد حفلا غنائيا بأحد فنادق التجمع الخامس يوم 11 سبتمبر المقبل، وهذه المرة الأولى التى يلتقى فيها النجمان فى حفل واحد بالقاهرة.



الشاب خالد وراغب علامة

وكان النجم الجزائرى الشاب خالد، قد أحيا حفلا غنائيا كبيرا فى الساحل الشمالى، فى الأسبوع الأول من أغسطس الماضى، ضمن حفلات موسم الصيف، الذى رفع شعار كامل العدد وسط هتاف كبير من جمهوره أثناء صعوده على المسرح.



راغب علامة

بينما كانت آخر حفلات النجم اللبنانى راغب علامة فى مصر، داخل أحد فنادق القاهرة الشهيرة، يوم 30 يونيو الماضى، وكانت النجمة نانسى عجرم تشاركه بفقرة غنائية فى نفس الحفل.