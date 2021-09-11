شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم سمير صبرى من "دير جيست".. ويعلق: سعيد إنى بتكرم وأنا عايش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت إدارة دير جيست الفنان الكبير سمير صبرى عن مشواره الفني الكبير، وأعرب عن سعادته الكبيرة بهذه الجائزة قائلا: سعيد إني بتكرم وأنا عايش مش زي ما بنسمع تكريم اسم الفنان الراحل، وشاركه في الاحتفال بتكريمه دينا ورانيا فريد شوقي وداليا البحيري، كما كرمت الإعلامية إيناس جوهر خلال الحفل.

توزيع جوائز دير جيست في الدورة الـ18، يشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفنى، كما يتم توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل فى كافة المجالات، منهم، محمد فراج، داليا البحيري وزوجته، صفاء الطوخي، محمد نور، مايان السيد، انجي المقدم، المطرب أحمد فهمي، سامية الطرابلسي.

كما حضر، جمال سليمان، الملحن عزيز الشافعي، المخرج عمرو محمود ياسين، أحمد الشامي، سامية الطرابلسي، الإعلامي سيف زاهر، أحمد رزق، الشاعر تامر حسين، هاني رمزي، دينا، حمادة هلال، أحمد زاهر وابنته ليلى وزوجته.

كما حرص على الحضور منذ اللحظات الأولى كل من: الفنان شريف سلامة وزوجته الفنانة داليا مصطفى، النطرب عصام كاريكا، الفنانة نسرين طافش، الفنان وليد توفيق، الفنانة نرمين الفقي، الفنان وائل عبد العزيز، درة، رانيا فريد شوقي، أحمد وفيق، صبري فواز، روجينا وابنتها، إدوارد وزوجته، دينا فؤاد، مصطفى حجاج.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 202‪1 والتي تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة