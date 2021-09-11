شكرا لقرائتكم خبر عن مطرب الراب ليجى سى يرفع شعار كامل العدد فى حفل مسرح الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا مطرب الراب ليجى سى حفلا غنائيا كبيرا على مسرح الزمالك وسط جمهور كبير تفاعل مع كل أغانيه ورفع الحفل شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددا من أغانيه منها ثرثرة وعرفة وتانى ووسع وغيرها.

وقال مطرب الراب ليجي سي، إنه مبسوط بالغناء وسط جمهور مسرح الزمالك، مضيفا "والله العظيم بحبكم جدا، وإن شاء الله نتقابل تانى على خير".

وقدم قبله مطرب الراب سينابتك عددا من الأغانى منها القمر والمحيط ووحده.

وأعلن مؤخرًا مسرح الزمالك عن استقبال "البطرون نايتس" وهو ليلة كاملة من الراب واللعب، وهو حدث فريد من نوعه، وقدم الحفل مغنيى الراب "ليجي سي وارسينك".

وتصدر مؤخرا فيديو كليب أغنية "ثرثرة" لـ"ليجي سي"، تربند رقم 5 على موقع "اليوتيوب"، كما اقتربت من كسر حاجز 2 مليون مشاهدة، تقول كلمات الأغنية: "ما ترجعنيش 2015 no more .. ماكنتش بلبس Nike كنت لسا بلبس Polo .. عشنها مش عشاني هي كانت بتحبهمكان نفسي اعمل فلوس كتير وما عرفش اعدهم".

قضيت 2017 على جروب واتس آب .. كان وقتها بيني وما بيني Gap .. وقتها ما كنش في أي Plans .. ماكنش في غير بفة و خمسة ستة Fans .. نانل لإنزاجي و زيزو و ابو الليل في بيلي .. كاتب حاجة جامدة فشخ هسمعها لجيمي .. عندي حاسة تامنة .. بس مش بفتري .. كان في طموح حتى لو جيبنا ما فيهوش جنيه".

وأنا كان نفسي ابقي Timmy Timmy Turner .. دهب و الماظ لا لا لا مافيش سيلفر .. لو عالنفس فطولو مش بيخلص .. تيجي نجيبها لما نأب ونغطس .. بالزورو و مايكه و لابه فقط .. كلام دا طاير من طنطا للمجر".