شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة الفيشاوى.. أحمد سعد يقبل زوجته على السجادة الحمراء فى حفل دير جيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر منذ قليل، المطرب أحمد سعد لحفل توزيع جوائز دير جيست بصحبة زوجته علياء بسيوني، ولفت الأنظار على السجادة الحمراء بعدما قام بتقبيل زوجته على طريقة أحمد الفيشاوى.

وتوافد عدد من الفنانين على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست في الدورة الـ18، والذى يشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفنى، كما يتم توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل فى كافة المجالات، منهم، محمد فراج، داليا البحيري وزوجته، صفاء الطوخي، محمد نور، مايان السيد، إنجي المقدم، المطرب أحمد فهمي، سامية الطرابلسي.

كما حضر، جمال سليمان، الملحن عزيز الشافعي، المخرج عمرو محمود ياسين، احمد الشامي، سامية الطرابلسي، الاعلامي سيف زاهر، احمد رزق، الشاعر تامر حسين، هاني رمزي، دينا، حمادة هلال، احمد زاهر وابنته ليلي وزوجته.

كما حرص علي الحضور منذ اللحظات الأولى كل من، الفنان شريف سلامة وزوجته الفنانة داليا مصطفى، النطرب عصام كاريكا، الفنانة نسرين طافش، الفنان وليد توفيق، الفنانة نرمين الفقي، الفنان وائل عبد العزيز، درة، رانيا قريد شوقي، أحمد وفيق، صبري فواز، روجينا وابنتها، إدوارد وزوجته، دينا فؤاد، مصطفى حجاج.

ومن المقرر أن يحصد عدد كبير من نجوم الفن على جوائز دير جيست في دورته الـ 18، أبرزهم منى زكى، منة شلبى, كريم عبد العزيز, رامى صبرى, احمد زاهر, درة, الديفا سميرة سعيد, المطرب محمد حماقى, ريهام عبد الغفور, هانى رمزى, داليا البحيرى, رانيا فريد شوقى، يوسف الشريف، حمادة هلال، وغيرهم.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 202‪1 والتي تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة