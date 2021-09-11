شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يحصد جائزة أفضل تتر عن مسلسل "الاختيار 2" فى حفل دير جيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد المطرب أحمد سعد جائزة أفضل تتر عن مسلسل الاختيار 2، وحصد مصطفى حجاج على جائزة أفضل صوت شاب، وذلك فى حفل توزيع جوائز دير جيست في الدورة الـ18.

وتوافد عدد من الفنانين على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست في الدورة الـ18، والذى يشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفنى، كما يتم توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل فى كافة المجالات، منهم، محمد فراج، داليا البحيري وزوجته، صفاء الطوخي، محمد نور، مايان السيد، انجي المقدم، المطرب احمد فهمي، سامية الطرابلسي

كما حضر، جمال سليمان، الملحن عزيز الشافعي، المخرج عمرو محمود ياسين، احمد الشامي، سامية الطرابلسي، الاعلامي سيف زاهر، احمد رزق، الشاعر تامر حسين، هاني رمزي، دينا، حمادة هلال، احمد زاهر وابنته ليلي وزوجته.

كما حرص علي الحضور منذ اللحظات الاولي كل من، الفنان شريف سلامة وزوجته الفنانة داليا مصطفى، النطرب عصام كاريكا، الفنانة نسرين طافش، الفنان وليد توفيق، الفنانة نرمين الفقي، الفنان وائل عبد العزيز، درة، رانيا قريد شوقي، احمد وفيق، صبري فواز، روجينا وابنتها، ادوارد وزوجته، دينا فؤاد، مصطفي حجاج.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 202‪1 والتي تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.