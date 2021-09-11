شكرا لقرائتكم خبر عن جمال العدل: قعدت مع عادل إمام من أجل عمل فنى معجبتنيش طريقته مشيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنتج جمال العدل، أثناء استضافته فى برنامج "السيرة" الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني ويذاع على قناة DMC، إنه يتمنى العمل مع الزعيم عادل إمام: "نفسى أشتغل مع عادل إمام والتقينا عشان نشتغل معجبتنيش طريقته مشيت، لكنه فى النهاية أهم راجل فى تاريخ الشغلانة .

وعن كواليس لقائه بالزعيم قال العدل: "قابلت الزعيم فى فرح حفيدة شويكار، قلت له أنت مكبرنا ومكدرنا، بعدها بيومين قالى أنت فين تعالى نشرب شاى، اتكلمنا نشتغل مع بعض لكن معجبتنيش طريقته مشيت، إحنا شركتنا عندنا طريقة مختلفة فى الشغل".

وأضاف العدل: "معنديش شرط لممثل عشان يشتغل معايا، يسرا مش بتتشرط عليا ، ولا أى نجم".

واختتم العدل: "شغلتنا تورث عارف، وربنا إدانى أكتر ما أستحق من حيث أولادى ومراتى وشغلى، أتمنى سيرة آل العدل تعيش" واختار العدل كتابة إهداء لشقيقه الراحل سامى العدل على صورة له".