شكرا لقرائتكم خبر عن سامية الطرابلسى وروجينا بإطلالات ساحرة فى حفل دير جيست.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد عدد من الفنانين على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست في الدورة الـ18، والذى يشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفنى، كما يتم توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل فى كافة المجالات، منهم؛ محمد فراج، داليا البحيرى وزوجها، صفاء الطوخي، محمد نور، مايان السيد، إنجى المقدم، المطرب أحمد فهمي، سامية الطرابلسي.

وظهرت داليا البحيرى ومايان السيد وإنجى المقدم بإطلالات جريئة فى الحفل الذى حضره أيضا؛ جمال سليمان، الملحن عزيز الشافعي، المخرج عمرو محمود ياسين، أحمد الشامي، سامية الطرابلسى، الإعلامي سيف زاهر، أحمد رزق، الشاعر تامر حسين، هانى رمزى، دينا، حمادة هلال، أحمد زاهر وابنته ليلى وزوجته.

كما حرص علي الحضور منذ اللحظات الأولى كل من، الفنان شريف سلامة وزوجته الفنانة داليا مصطفى، المطرب عصام كاريكا، الفنانة نسرين طافش، الفنان وليد توفيق، الفنانة نرمين الفقي، الفنان وائل عبد العزيز، درة، رانيا قريد شوقي، احمد وفيق، صبري فواز، روجينا وابنتها، إدوارد وزوجته، دينا فؤاد، مصطفي حجاج.

ومن المقرر أن يحصد عدد كبير من نجوم الفن على جوائز دير جيست في دورته الـ 18، أبرزهم منى زكى، منة شلبى, كريم عبد العزيز, رامى صبرى, احمد زاهر, درة, الديفا سميرة سعيد, المطرب محمد حماقى, ريهام عبد الغفور, هانى رمزى, داليا البحيرى, رانيا فريد شوقى، يوسف الشريف، حمادة هلال، وغيرهم.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 202‪1 والتي تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة