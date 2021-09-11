شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق ونرمين الفقى أول الحضور فى حفل دير جيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد منذ قليل، كل من ألفنان شريف سلامة، وزوجته ألفنانة داليا مصطفى، وعصام كاريكا، ونسرين طافش، ووليد توفيق، ونرمين ألفقي، ووائل عبد العزيز على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست فى الدورة الـ18، والذى يشهد تكريم عدد من ألفنانين عن مشوارهم ألفنى، كما يتم توزيع الجوائز على ألفنانين الأفضل فى كل المجالات.

ومن المقرر أن يحصد عدد كبير من نجوم ألفن على جوائز دير جيست فى دورته الـ 18، أبرزهم منى زكى، منة شلبى, كريم عبد العزيز، رامى صبرى، أحمد زاهر، درة، الديفا سميرة سعيد، المطرب محمد حماقى، ريهام عبد الغفور، هانى رمزى، داليا البحيرى، رانيا فريد شوقى، يوسف الشريف، حمادة هلال، وغيرهم.

وتأتى ترشيحات نجوم ألفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 202‪1 والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية وألفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة

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