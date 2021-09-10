شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول ظهور رسمى لجينيفر لوبيز وبن أفليك فى مهرجان فينيسيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الحدث الأهم فى وسائل الإعلام العالمية، وهو أول ظهور رسمى للنجمة العالمية جينيفر لوبيز برفقة حبيبها بن أفليك منذ عودتها، حيث حضرت لوبيز لمساندته، فى العرض الأول لفيلمه مع النجم ماد ديمون خلال فعاليات المهرجان.



وبدت جينفر الأكثر تألقًا خلال المهرجان، حيث تصدر حضورها عنوان المواقع، وارتدت جى لو فستان أبيض بسيط جاذبيته تعود لبساطته، وأكملت الإطلالة بحقيبة يد فضية وحذاء من نفس اللون وتركت شعرها الأشقر منسدل على كتفها.

ووصل النجمين جينيفر لوبيز وبن أفليك إلى فينسيا، فى وقت سابق لحضور فعاليات مهرجان فينسيا السينمائى، وبدت لوبيز البالغة من العمر 52 عامًا، رائعة بفستان من الدانتيل الأبيض.

وكان الممثل والمخرج العالمى بن أفليك، بدا مبتهجاً للغاية أثناء ظهوره مؤخراً برفقة ابناءه الثلاثة بشوارع مدينة برينتود، وهم ذاهبين لتناول وجبة الغداء معاً، حيث يحرص بن أفليك على منح ابناءه المساحة الكافية من حياته، وذلك رغم ارتباطه مؤخراً بالنجمة جينيفر لوبيز التى لا تعتبر عائقاً أمام اهتمامه بابناءه من طليقته جينيفر جارنر.

موقع الديلى ميل رصد الممثل بن افليك وهو بصحبة أبناءه الثلاثة، كما بدا يعلم ابنته القيادة أثناء ذهابهم للمطعم، مثلما ظهر خلال الصورالذى جلس فيها إلى جانبها وهى تجلس على كرسى القيادة.

من ناحية أخرى سبق وذكر موقع People أن جينيفر لوبيز لم تكتف بالاعتناء بـ بن أفليك، وإنما اشترت مؤخراً هديتين من المجوهرات لبنات نجم هوليوود الأمريكى.

وأضاف تقرير موقع People أن جينيفر لوبيز وأثناء تواجدها بأحد المناسبات مؤخراً فى كاليفورنيا دخلت محل مجوهرات شهير هناك، واشترت عدة قطع مختومة بالزهور من الخط إلى ابنتا بن أفليك.