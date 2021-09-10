شكرا لقرائتكم خبر عن دارين وأرسينك يشعلان مسرح الزمالك بأغانى الراب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعلت مطربة الراب دارين بأغانيها والتي تفاعل معها جمهور مسرح الزمالك بالهتاف والتصفيق وقدمت عددا من الأغاني وقالت: "مبسوطة إنى معاكم النهاردة ويارب الحفلة تعجبكم، وبعدها صعد على المسرح المطرب ارسينك وقدم عددا من أغانيه منها شوارع المنطقة".

وأعلن مؤخرًا مسرح الزمالك عن استقبال "البطرون نايتس" وهو ليلة كاملة من الراب واللعب وهو حدث فريد من نوعه، ويقدم الحفل مغنيا الراب " ليجيسي و ارسينك"

وأحيا مؤخرا الفنان على الحجار، حفلاً غنائيًا بالقاهرة فى سهرة غنائية طويلة احتضنها مسرح الزمالك، قدم خلالها 25 أغنية على مدار ثلاث ساعات متواصلة، من روائع أعماله القديمة والجديدة، مثل "فى قلب الليل" و"مسألة مبدا" و"الزين والزينة"، مرورًا بأغنيات "على قد ما حبينا" و"من غير ما تتكلمى" و"عم بطاطا"، مع تلبيته لمطالبات الجمهور بأغنيات من بينها "غوايش" و"عارفة" و"الليل وآخره".

كما مزج الحجار إطلالته الغنائية بتوليفة مميزة من أغنيات ألبومه الجديد منها "أسيبك ليه"، وينشغل الحجار حاليا بالانتهاء من باقى أغنيات الألبوم المنتظر الذى يضم فى جعبته 17 اغنية، ويحمل عنوان "لو عايز"، وقرر إطلاق أغنياته فرادى على فترات.