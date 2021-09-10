شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة: تكريمى بمهرجان النقابة أعلى شرف حصلت عليه فى حياتى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم محمود حميدة، أثناء تكريمه فى افتتاح الدورة السادسة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية، والذى أقيم اليوم على مسرح النهار، إن هذا التكريم يعد أعلى شرف حصل عليه فى حياته ولن يعلو عليه شرف لأنه جاء من النقابة التى أنتمى إليها وهى نقابة المهن التمثيلية، ولأنه مهرجان مسرح وأنا شخص حياتى المسرحية كبيرة جدًا ولم يعرف عنها أحد شيئًا فأنا لدى تجربة مسرحية ممتدة.

وأضاف حميدة، فأهمية المسرح من أهمية الحياة فمكان بدون مسرح هو مكان فاقد للهوية تمام، وأنا أرجو من الشباب أن يمتد نظرهم بعيدًا عن العاصمة ويذهبوا بعروضهم للقرى والنجوع لأن مشاهده المسرح لا تنسي فأنا لم أنسَ أى عرض شاهدته فى حياتى.

وكان قد افتتح منذ قليل الدوره السادسة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية على مسرح النهار، وذلك بحضور كل من رئيس المهرجان دكتور أشرف زكى، ومدير المهرجان الفنان سامح بسيونى والفنانة فردوس عبد الحميد، والفنان محمود حميدة، ومصمم الإستعراضات الفنان عاطف عوض، الفنان أحمد سلامة، وباقة من فنانى المسرح فى مصر، وبدأ حفل الإفتتاح بإهداء مقدمى الحفل بورتريه كنوع من أنواع التكريم للفنان ورئيس المهرجان دكتور أشرف زكى.