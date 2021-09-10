شكرا لقرائتكم خبر عن المنتج جمال العدل: نفسى أشترى رمضان صبحى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنتج جمال العدل، أثناء استضافته فى برنامج "السيرة" الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني ويذاع على قناة DMC، إن غلاوة نادى الزمالك من غلاوة أولادى وشغلى، ممكن أكون ببالغ بس الزمالك يمثل حاجة عظيمة جدًا، اتربينا على حبه مع أبويا، وكل يوم جمعة كنا نصلى فى جامع مختلف وبعد كدة نروح نادى الزمالك نتفرج على الماتشات".

وعن الأزمة التي أثيرت داخل كواليس مسلسل "سجن النسا" بسبب نادى الزمالك، أوضح العدل: :البطل بتاعنا أحمد داوود بيتفرج على ماتش زعل جدًا فقتل واحد، جابوا ماتش للزمالك مغلوب فيه، طب ما يجيبوا ماتش للأهلى".

وحول دعمه لنادى الزمالك ماديًا ، قال: أنا جددت عقود عبد الشافى وحازم إمام من قبل، وفى الماضى عمرو زكى، دى فلوسى وأنا حر فيها وولادى لا يجرؤ أحدهم يسألنى عنها"، وبسؤاله عن لاعب يتمنى ضمه للزمالك: "نفسى أشترى رمضان صبحى"، موضحًا أن طريقة لعب صبحى أقرب لطريقة لعب الزمالك.