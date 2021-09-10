شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق ونرمين الفقى ونسرين طافش أول الحضور فى حفل دير جيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد منذ قليل، كل من الفنان شريف سلامة، وزوجته الفنانة داليا مصطفى، وعصام كاريكا، ونسرين طافش، ووليد توفيق، ونرمين الفقي، ووائل عبد العزيز على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست في الدورة الـ18، والذى يشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفنى، كما يتم توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل فى كل المجالات.

ومن المقرر أن يحصد عدد كبير من نجوم الفن على جوائز دير جيست في دورته الـ 18، أبرزهم منى زكى، منة شلبى, كريم عبد العزيز، رامى صبرى، أحمد زاهر، درة، الديفا سميرة سعيد، المطرب محمد حماقى، ريهام عبد الغفور، هانى رمزى، داليا البحيرى، رانيا فريد شوقى، يوسف الشريف، حمادة هلال، وغيرهم.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 202‪1 والتي تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة

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