شكرا لقرائتكم خبر عن 23 سبتمبر.. أكبر حفلة لـ شارموفرز و"شاهين" و"ديسكو مصر" فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة "تذكرتى"، تذاكر حفل بمسرح "جويل فستيفال سيدى جابر" JEWEL FESTIVAL ALEX PARK الذى يستقبل أكبر حفل غنائى يوم 23 سبتمبر الجارى، بمشاركة فرقة شارموفز، والمطرب شاهين، وفرقة ديسكو مصر.

وكانت آخر كليبات لفرقة شارموفرز بعنوان "سينجل" وكانت مفاجأة العمل هي ظهور السيناريست تامر حبيب كمقدم للحفل ضمن أحداث الكليب، وظهر كضيف شرف فقط، نظرًا للصداقة التى تجمعه بالفرقة منذ فترة طويلة.

وقد اختار أعضاء فرقة شارموفرز فكرة الكليب مع المخرج يوسف طايع، ودارت فى إطار ظهورهم فرقة من كبار السن، يدعمون فكرة العيش "سينجل"، وقد لعب الماكياج دورًا كبيرًا فى تحولهم إلى كبار فى السن.

والأغنية من كلمات وألحان أحمد بهاء، وتوزيع محمد العرقان، وتم تصوير الكليب فى النادى السويسرى بمنطقة إمبابة، حيث تم بناء ديكور خاص داخل أحد مبانى النادى هناك، وتولى إخراج الكليب يوسف طايع فى تجربته الإخراجية الأولى.