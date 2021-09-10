عمرو أديب: قصة محمود العربي تنفع مسلسل أقوى من "لن أعيش في جلباب أبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نعى الإعلامي عمرو أديب، رجل الأعمال محمود العربي، الذي وافته المنية يوم الخميس، مؤكدا أنه "أسطورة".

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" عبر قناة "mbc مصر"، إن مصر فقدت واحدا من أهم الأسماء في مجال الصناعة.

أضاف: "قصة محمود العربي تنفع مسلسل أقوى كتير من (لن أعيش في جلباب أبي).. العربي رجل عصامي بنى نفسه بنفسه، وهو مدرسة للصغار وللشباب وللكبار".

"لن أعيش في جلباب أبي" مسلسل للنجم الراحل نور الشريف، إنتاج عام 1996، ﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى محرم عن قصة إحسان عبدالقدوس، وﺇﺧﺮاﺝ أحمد توفيق.

وتوفي رجل الأعمال محمود العربي الرئيس الأسبق لغرفة القاهرة التجارية، والمعروف بلقب "شهبندر التجار"، عن عمر يناهز 89 عاما.

وشيع الأهالي جثمان محمود العربي، بعد ظهر يوم الجمعة، في جنازة مهيبة في مسقط رأسه بقرية أبو رقبة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وولد محمود العربي عام 1932 وأسس عضو البرلمان السابق مجموعة شركات عام 1964 لتصبح واحدة من أكبر شركات صناعة الأجهزة الكهربائية في مصر والمالكة لتوكيلات عدة.

كما أطلق محمود العربي إنتاج أول مجموعة صناعات منزلية وطنية متطورة، كما ساهم في خلق حوالي نحو 40 ألف فرصة عمل، وساهم في العديد من الأعمال الخيرية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية.