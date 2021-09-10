تكريم محمود حميدة في افتتاح الدورة السادسة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كرّم مهرجان نقابة المهن التمثيلية في افتتاح دورته السادسة مساء اليوم الجمعة، النجم الكبير محمود حميدة، على مسرح النهار.

ومنح حميدة التكريم الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس المهرجان، وأكد الأول في كلمته إن هذا التكريم يعد أعلى شرف حصل عليه في حياته لأنه جاء من النقابة التي ينتمي لها.

بينما أكد أشرف زكي في كلمته أن الهدف الأساسي من المهرجان هو تفريغ الطاقات الإبداعية.

وأقيم حفل الافتتاح بحضور الفنان سامح بسيوني، والفنانة فردوس عبد الحميد، والفنان محمود حميدة، والفنان أحمد سلامة وغيرهم.

يذكر أن لجنة تحكيم الدورة السادسة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية هم المخرج أحمد خالد موسى، المخرج مصطفى فكري، الفنان دكتور مصطفى سليم، الفنان الدكتور أحمد عواض، المؤلف محمود حمدان، مصمم الاستعراضات عاطف عوض، والمنتج ريمون مقار.